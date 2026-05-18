A pochi giorni dalle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio 2026, il paese è sconvolto da una notizia drammatica. Un candidato alle Comunali è deceduto a causa di un malore improvviso. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno comunicato la sua scomparsa senza fornire ulteriori dettagli. La comunità si trova a dover affrontare un momento di grande dolore, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle procedure elettorali e sulla situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Campoli del Monte Taburno è colpita da un grave lutto a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. È scomparso l’architetto Massimo Caporaso, candidato consigliere della lista “Rinascita per Campoli”, schierata a sostegno di Luigi Caporaso. L’uomo era stato colto alcune settimane fa da un improvviso malore, verosimilmente un infarto. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche e, nonostante le cure ricevute, nelle ultime ore è arrivata la notizia del decesso. La sua morte lascia sgomenta l’intera comunità campolese e scuote inevitabilmente anche il clima politico cittadino, in un momento particolarmente importante per il paese, chiamato al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Malore fatale, morto candidato alle Comunali a pochi giorni dal voto

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