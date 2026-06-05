È l' anno della Gerbera che porta gioia e semplicità Torna l' Infiorata a Castiglioni di Arcevia

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Castiglioni di Arcevia si svolge di nuovo l’Infiorata, un evento tradizionale molto atteso. Le strade del paese si riempiono di disegni realizzati con petali di fiori, creando motivi colorati e dettagliati. La manifestazione richiama visitatori e appassionati, che osservano il lavoro degli artisti e partecipano alle celebrazioni. La giornata si svolge tra musica, fiori e un’atmosfera di festa.

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ARCEVIA – Castiglioni di Arcevia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi della sua tradizione. Domenica 7 giugno infatti torna l’Infiorata, l’attesa rievocazione religiosa che ogni anno richiama visitatori, fedeli e appassionati da tutto il territorio marchigiano e non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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