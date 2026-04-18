Wec Giovinazzi si prende la pole e fa esplodere di gioia Imola | Più difficile dell' anno scorso ma che adrenalina

Ad Antonio Giovinazzi è bastato un giro per conquistare la pole position a Imola nel campionato Endurance, portando la Ferrari in prima fila. La sessione di qualifiche è stata più impegnativa rispetto all’anno precedente, ma il pilota ha dimostrato grande abilità tecnica. Il suo risultato ha suscitato grandi festeggiamenti tra i tifosi presenti, mentre il pubblico ha applaudito l’ottima prestazione nel circuito.

La grande attesa, poi il boato. Non chiamatela sorpresa, chiamatela eccellenza. Antonio Giovinazzi si conferma il "mago delle qualifiche" del Mondiale Endurance, regalando alla Ferrari a Imola un’altra partenza al palo che profuma di determinazione e gestione tecnica. E’ stato un sabato ricco di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a FerrariAntonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ferrari, Giovinazzi: Wec al via, c'è tanta motivazione; Giovinazzi volto Magneti Marelli nel 2026: continuità e ambizione nel WEC; Mondiale endurance, si parte! Giovinazzi: Ferrari, pronti al bis iridato. E voglio finalmente Sinner in pista; TEST COLLETTIVO FIA WEC COLORATO DI ROSSO: A IMOLA LA FERRARI PIAZZA LE SUE TRE VETTURE NELLE PRIME TRE POSIZIONI. Wec, Giovinazzi si prende la pole e fa esplodere di gioia Imola: Più difficile dell'anno scorso, ma che adrenalinaIn una sessione caratterizzata da un caldo asfissiante che ha messo a dura prova il degrado degli pneumatici e il bilanciamento delle Hypercar, la Ferrari 499P numero 51 ha dovuto lottare centimetro s ... bolognatoday.it 6 ore di Imola, Qualifiche: Pole position per la Ferrari #51, davanti a Toyota #8 per soli 11 millesimila 499P #51 di Giovinazzi si prende la pole position dopo una battaglia tiratissima con la rinnovata Toyota #8. Terza la Ferrari #51 di Fuoco ... formulapassion.it Imola days hit different when it's Quali Day #FerrariHypercar #WEC #Ferrari499P #6HImola x.com WEC: SUPER GIOVINAZZI IN POLE AD IMOLA PER LA SEI ORE IMOLA- Dopo una terza e ultima sessione di prove libere che aveva visto la Ferrari emergere nella categoria regina delle hypercar, le qualifiche hanno confermato il valore della HC rossa, in pol facebook