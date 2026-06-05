Il Real Madrid sta valutando un'offerta di 150 milioni di euro per il calciatore Kvaratskhelia. La trattativa è in corso e il club sta valutando la possibilità di acquistarlo. La campagna elettorale del club si intreccia con questa operazione di mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull'accordo. La decisione finale dipenderà dagli esiti delle negoziazioni in corso.

La campagna elettorale del Real Madrid. La campagna elettorale per le presidenziali del Real Madrid è affascinante. Una battaglia tra il grottesco e l’eccessivo con i candidati che si sfidano a colpi di promesse elettorali. Il candidato che si oppone a Florentino – Riquelme – ha promesso l’arrivo di Haaland provocando la smentita dell’entourage di Haaland e la rabbia del Manchester City. Florentino Perez ha risposta con l’annuncio di un possibile colpo. Di un’offerta da 150 milioni di euro (la più alta mai sborsata dal Real Madrid) per un calciatore che il presidente ha definito un galactico, un calciatore al livello di Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Florentino: “Martedì farò un’offerta di oltre 150 milioni per un giocatore che gioca i un club molto importante della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È Kvaratskhelia il galactico per cui Florentino Perez vuole offrire 150 milioni?

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