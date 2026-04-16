Il Real Madrid ha avviato un nuovo capitolo dopo una stagione che si può definire fallimentare. La squadra si trova a dover affrontare le conseguenze di risultati deludenti, con la panchina sotto pressione. Il presidente del club ha espresso chiaramente la volontà di adottare un approccio deciso e rigoroso per rilanciare la squadra. Le decisioni in corso riguardano anche il ruolo degli allenatori e le strategie future.

Il Real Madrid si è risvegliato dal suo eterno senso di onnipotenza e si ritrova a fare i conti con la cruda realtà: la stagione è un fallimento totale e la panchina è già diventata un tritacarne. A farne le spese è Álvaro Arbeloa, il cui destino da “traghettatore affondato” è ormai segnato. L’immagine della resa la descrive perfettamente El Mundo: “Il volto di Álvaro Arbeloa sull’autobus del Real Madrid rifletteva perfettamente la situazione. Mentre aspettava il resto della spedizione, il tecnico guardava il soffitto del veicolo, con lo sguardo perso, consapevole che la sconfitta all’Allianz Arena era l’ultimo ostacolo di una stagione complicata per il club blanco e per il progetto che stava cercando di costruire a Valdebebas.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Macerie Real Madrid, Florentino Perez vuole un sergente di ferro

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