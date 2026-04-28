Mourinho-Real Madrid | Florentino Pérez vuole lo Special One

Il nome di José Mourinho ritorna nelle voci di mercato legate al Real Madrid, con il presidente del club che avrebbe manifestato interesse per il tecnico portoghese. Nei giorni scorsi, sono circolate indiscrezioni su un possibile ritorno di Mourinho in squadra, considerata una delle operazioni più discusse della prossima sessione di trasferimenti estivi. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un evento di grande rilievo nel panorama calcistico europeo.

José Mourinho e il Real Madrid potrebbero tornare a incrociare i propri destini in una delle operazioni più clamorose del prossimo mercato estivo. L’attuale tecnico del Benfica, che ha ritrovato centralità in Portogallo dopo l’addio alla Roma, è diventato il candidato numero uno di Florentino Pérez per la panchina dei Blancos. Il presidente del club madrileno, secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sarebbe pronto a riportare lo Special One al Santiago Bernabéu per avviare un nuovo ciclo vincente, nonostante la posizione dell’allenatore sia attualmente vincolata da un contratto in essere con le Aquile di Lisbona. Il percorso che porta al ritorno del tecnico portoghese non è tuttavia privo di ostacoli interni, poiché la figura di Mourinho non raccoglierebbe un consenso unanime tra i vertici dirigenziali del club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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