Fabrizio Bernini è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente di Confindustria Toscana. La nomina riguarda il quadriennio 2026-2030 ed è stata decisa oggi dal consiglio di presidenza della federazione regionale. La sua elezione rappresenta il passaggio di consegne da parte del precedente presidente. Bernini assumerà ufficialmente l’incarico nei prossimi mesi.

FIRENZE – Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana. È stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030. Bernini, già presidente di Confindustria Toscana Sud, è presidente di Zucchetti Centro Sistemi Spa, di Confindustria Toscana Servizi e di Digital Innovation Hub Toscana; vicepresidente di Banca del Valdarno Credito Cooperativo e del Gruppo Toscano e consigliere nazionale della Federazione dei Cavalieri del lavoro, essendo stato nominato cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2017. Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali il premio dei premi per l’innovazione nel 2010 e nel 2014. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - È Fabrizio Bernini il nuovo presidente di Confindustria Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Confindustria, Bernini presidente regionale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana

“Qualsiasi cosa accada”: incontro con Fabrizio Bernini, simbolo di imprenditoria e innovazioneVenerdì 8 maggio 2026, alle ore 18, si terrà a Ostuni un incontro con Fabrizio Bernini, figura nota nel settore imprenditoriale e dell’innovazione.

Temi più discussi: Confindustria Toscana, il nuovo presidente è Fabrizio Bernini; Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana; Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana; Fabrizio Bernini nuovo presidente di Confindustria Toscana.

Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana x.com

Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria ToscanaL’imprenditore aretino è stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030 ... adnkronos.com

Fabrizio Bernini nuovo Presidente di Confindustria ToscanaEletto oggi all'unanimità, succede a Maurizio Bigazzi. Farò presente chiaramente la situazione a tutte le istituzioni ... nove.firenze.it