Qualsiasi cosa accada | incontro con Fabrizio Bernini simbolo di imprenditoria e innovazione

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18, si terrà a Ostuni un incontro con Fabrizio Bernini, figura nota nel settore imprenditoriale e dell’innovazione. L’evento si svolgerà nella sala convegni della Banca di Credito Cooperativo, situata in Largo Mons. Si tratta di un appuntamento che coinvolge un pubblico interessato alle tematiche di impresa e sviluppo.

OSTUNI - Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18, presso la sala convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, in Largo Mons. Italo Pignatelli, 2, si terrà la presentazione del libro “Qualsiasi cosa accada”, autobiografia di una delle figure più rappresentative dell’imprenditoria italiana.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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