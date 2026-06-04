Fabrizio Bernini è stato eletto presidente di Confindustria Toscana. La nomina è avvenuta oggi con voto unanime dal consiglio di presidenza della federazione regionale. Bernini succede a un predecessore e guiderà l’organizzazione fino al 2030. La nomina riguarda il quadriennio 2026-2030.

Arezzo, 4 giugno 2026 – . L’imprenditore aretino è stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030. Bernini succede a Maurizio Bigazzi, che il consiglio di presidenza e il nuovo presidente hanno caldamente “ringraziato per il lavoro svolto alla guida degli industriali toscani”. “Il momento per le nostre imprese non è facile – spiega il neopresidente di Confindustria Toscana Fabrizio Bernini -. Accanto alla situazione economica complessa, con grandi incertezze, che tutti ben conosciamo, oggi abbiamo una esigenza in più: far presente chiaramente la situazione a tutte le istituzioni; le difficoltà economiche di imprese e famiglie devono stare saldamente in testa a tutte le agende politiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Qualsiasi cosa accada”: incontro con Fabrizio Bernini, simbolo di imprenditoria e innovazioneVenerdì 8 maggio 2026, alle ore 18, si terrà a Ostuni un incontro con Fabrizio Bernini, figura nota nel settore imprenditoriale e dell’innovazione.

Matteo Assolari nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria BergamoL’Assemblea Privata del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo ha scelto Matteo Assolari come nuovo presidente per il periodo 2026-2030.

Si parla di: GEICO MiniMotoSX - Las Vegas. Grandissimi risultati per il team Italia LMO | Dueruote.

Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria ToscanaArezzo, 4 giugno 2026 – Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana. L’imprenditore aretino è stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione ... lanazione.it

La scelta di Confindustria. Bernini guida la Toscana. Manca soltanto l’ufficialitàConfermate le nostre anticipazioni di dicembre: Fabrizio Bernini, indicato come il candidato più solido alla guida di Confindustria Toscana, è ormai a un passo dall’ufficialità. Una traiettoria che ... lanazione.it