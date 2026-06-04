Cosa dice del Pd l’addio di Pina Picierno

Da formiche.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato il suo addio al Partito democratico, criticando la perdita di identità riformista del partito. Secondo lei, il Pd avrebbe progressivamente smarrito la sua natura originaria.

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Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo del Partito democratico, ha lasciato il partito sostenendo che la principale forza del centrosinistra italiano abbia progressivamente perso la propria identità riformista. Secondo fonti vicine all’eurodeputata citate dall’ Ansa, Picierno sarebbe destinata ad aderire al Partito democratico europeo (EDP), guidato dall’eurodeputato ed ex sottosegretario italiano Sandro Gozi, ora parte del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo. Le ragioni politiche dietro la scelta. La sua uscita mette in evidenza le tensioni tra l’area riformista del Pd e l’attuale leadership del partito. Il nodo del contendere riguarda soprattutto la collocazione politica della forza guidata da Elly Schlein e il rapporto con le diverse culture interne del centrosinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net

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