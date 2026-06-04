Pina Picierno lascia il Pd la casa dei riformisti non c’è più

Da ilsole24ore.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico, affermando che «la casa dei riformisti non c’è più». La vicepresidente dell’Eurocamera ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista pubblicata giovedì su un quotidiano. La decisione arriva dopo un lungo percorso all’interno del partito, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse o nuove affiliazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vicepresidente dell’Eurocamera Pina Picierno lascia il Pd. A spiegarne le ragioni in un’intervista a Il Foglio, nell’edizione cartacea di giovedì, è la stessa Picierno. «La casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni », ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del Pe hanno spiegato all’Ansa che Picierno aderirà al Partito democratico europeo, del quale è segretario Sandro Gozi e che all’Eurocamera milita nel gruppo Renew. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

pina picierno lascia il pd la casa dei riformisti non c8217232 pi249
© Ilsole24ore.com - Pina Picierno lascia il Pd, «la casa dei riformisti non c’è più»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pina Picierno lascia il Pd e tuona: "La casa dei riformisti non c'è più"

Pina Picierno lascia il Pd: “La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi”Pina Picierno ha annunciato l'addio al Partito Democratico, affermando che “la casa dei riformisti non c’è più”.

Temi più discussi: Pina Picierno lascia il Pd. Non è più il mio partito; Pina Picierno lascia il PD: La casa dei riformisti non c'è più; Pina Picierno lascia il Pd e tuona: La casa dei riformisti non c'è più; Picierno lascia il Pd, 'la casa dei riformisti non c'è più'.

pina picierno pina picierno lascia ilPina Picierno lascia il PD: La casa dei riformisti non c'è piùLa vicepresidente del Parlamento europeo è da tempo in rotta con la maggioranza del partito. Decisivo il suo Sì al referendum sulla Giustizia, la questione Ucraina e i rapporti con i coloni israeliani ... rainews.it

pina picierno pina picierno lascia ilPina Picierno lascia il Pd: La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismiLa vicepresidente del Parlamento europeo passa al Partito Democratico europeo ed entra nel gruppo Renew: È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web