Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Juventus. La decisione è stata comunicata senza che fosse legata esclusivamente a motivazioni economiche. La notizia ha sorpreso i tifosi e il pubblico, poiché rappresenta un cambio di rotta rispetto alle trattative precedenti. La scelta del giocatore implica che lascerà la squadra alla fine della stagione in corso, senza ulteriori rinnovi contrattuali. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo alle motivazioni dietro questa decisione.

Vlahovic-Juve, il crac definitivo: non è solo una questione di soldi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la piazza: Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Juventus. Ma dietro la secca decisione del centravanti serbo non si nascondono solo dinamiche contrattuali o il peso di un ingaggio fuori dai parametri. La verità, che per mesi o forse per l’intero periodo contrattuale, è rimasta confinata tra le quattro mura della Continassa, è molto più complessa e racconta di un rapporto logoro, tra un giocatore che voleva sentirsi al centro del progetto e uno spogliatoio che, in larga parte, gli ha voltato le spalle. Il paradosso di un leader “isolato”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Dusan Vlahovic e la Juve: retroscena di uno strappo annunciato tra spogliatoio e mercato

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Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato

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