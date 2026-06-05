Dusan Vlahovic e la Juve | retroscena di uno strappo annunciato tra spogliatoio e mercato

Da gbt-magazine.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Juventus. La decisione è stata comunicata senza che fosse legata esclusivamente a motivazioni economiche. La notizia ha sorpreso i tifosi e il pubblico, poiché rappresenta un cambio di rotta rispetto alle trattative precedenti. La scelta del giocatore implica che lascerà la squadra alla fine della stagione in corso, senza ulteriori rinnovi contrattuali. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo alle motivazioni dietro questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vlahovic-Juve, il crac definitivo: non è solo una questione di soldi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la piazza: Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Juventus. Ma dietro la secca decisione del centravanti serbo non si nascondono solo dinamiche contrattuali o il peso di un ingaggio fuori dai parametri. La verità, che per mesi o forse per l’intero periodo contrattuale, è rimasta confinata tra le quattro mura della Continassa, è molto più complessa e racconta di un rapporto logoro, tra un giocatore che voleva sentirsi al centro del progetto e uno spogliatoio che, in larga parte, gli ha voltato le spalle. Il paradosso di un leader “isolato”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

dusan vlahovic e la juve retroscena di uno strappo annunciato tra spogliatoio e mercato
© Gbt-magazine.com - Dusan Vlahovic e la Juve: retroscena di uno strappo annunciato tra spogliatoio e mercato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato

Video Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Volete mica pagarmi come David?”: l’addio di Vlahovic alla Juve è uno strappo totale

Distanza economica tra Vlahovic e la Juve: ma Dusan vorrebbe ancora il bianconeroIl finale di campionato ha visto Fiorentina e Torino contendersi un posto in Champions League, mentre la Juventus si prepara a pianificare il mercato...

Temi più discussi: Vlahovic-Juve, sarà addio: com'è andato l'incontro; Vlahovic-Juve, è finita: interrotte le trattative per il rinnovo. Chiellini: A queste cifre non rimarrà in Italia; I motivi della rottura tra Vlahovic e la Juventus: dall'ingaggio al rendimento, addio dopo quattro anni e mezzo; Vlahovic, la frase che ha fatto infuriare la Juve: Perché dovrei essere pagato come David?.

dusan vlahovic dusan vlahovic e laGruppo diviso, invidie, gelosie e silenzi: Vlahovic e la Juve, tutti i retroscenaTORINO - In pochi, alla Continassa, si sono dovuti asciugare le lacrime dopo la rottura definitiva tra la Juve e Dusan Vlahovic. Un giocatore importante, ma ingombrante. Sull’importanza e la centralit ... msn.com

dusan vlahovic dusan vlahovic e laDusan Vlahovic ha detto addio alla Juventus: le ultime ore alla Continassa e gli scenari futuriLa Juventus e Dusan Vlahovic si separano. Manca l'ufficialità, ma la strada è oramai tracciata ed impossibile da modificare. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web