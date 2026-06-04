Vlahovic lascia la Juventus dopo quattro anni e mezzo e 168 presenze. Il contratto è scaduto e il giocatore partirà a parametro zero. La separazione è ormai definitiva, senza possibilità di rinnovo. Lo scorso anno aveva espresso desiderio di essere pagato come altri attaccanti di livello, ma non è stato raggiunto un accordo. La sua avventura in bianconero si conclude con 68 gol segnati.

L’ addio di Vlahovic alla Juventus non è più un’ipotesi, ma una certezza. Come racconta Paolo Pirisi su Tuttosport, dopo quattro anni e mezzo, 168 presenze e 68 gol, il serbo e i bianconeri si separano: contratto scaduto, partenza a parametro zero. La trattativa per il rinnovo, scrive il quotidiano, “ è finita” — e a far saltare tutto sono le cifre. Lo strappo sull’ingaggio (e la questione David). Il nodo è doppio: lo stipendio e, soprattutto, le commissioni. Vlahovic e il suo entourage chiedevano oltre 8 milioni l’anno più un cospicuo bonus alla firma, cifre che l’ad Comolli non era disposto a concedere, fermandosi a circa 6 milioni. Ma c’è anche una componente d’orgoglio, sintetizzata da una battuta che fotografa tutto: “ Volete mica pagarmi come David?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Volete mica pagarmi come David?”: l’addio di Vlahovic alla Juve è uno strappo totale

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Si parla di: Volete mica pagarmi come David?: dietro la rottura finale tra Vlahovic e la Juve.

Pagina 2 | Volete mica pagarmi come David?: dietro la rottura finale tra Vlahovic e la JuveI soldi dati all’ex Lilla fanno alzare le pretese del serbo per strappare il rinnovo alle sue condizioni. Inevitabile la fumata nera ... tuttosport.com

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