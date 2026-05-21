Duplice omicidio di Pollena Trocchia parla la moglie di Mario Landolfi | ‘Non è un criminale stavo cercando di aiutarlo’
La moglie di un uomo accusato di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia ha rilasciato un’intervista a Chi l’ha visto?, dichiarando che il marito non è un criminale e che lei cercava di aiutarlo. Dopo la confessione del 49enne, sono state diffuse le sue parole, in cui ha affermato che il marito era un buon padre e che non stava bene. La vicenda riguarda il duplice omicidio di Sara e Lyuba, avvenuto nel comune campano.
Le parole a Chi l’ha visto? dopo la confessione del 49enne accusato di aver ucciso Sara e Lyuba: “Era un buon padre, non stava bene”. Mentre proseguono le indagini sul duplice omicidio che ha sconvolto il Napoletano, arriva la voce di chi fino a pochi giorni fa divideva con lui la quotidianità. A parlare è la moglie di Mario Landolfi, il 49enne di Sant’Anastasia arrestato per la morte di due donne trovate senza vita a Pollena Trocchia. Intervistata dalla trasmissione Chi l’ha visto?, la donna ha scelto di difendere il marito pur senza nascondere il proprio sgomento. «Non è un criminale mio marito. Lo stavo aiutando ma non ha voluto farsi aiutare». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sullo stesso argomento
“È un buon marito”: a Chi l’ha visto? parla la moglie di Mario Landolfi in carcere per l’omicidio di due donne a Pollena TrocchiaChi l'ha visto? ha intervistato la moglie di Mario Landolfi, il 49enne di Sant'Anastasia in carcere per l'omicidio di due donne a Pollena Trocchia.
Chi è Mario Landolfi, reo confesso dell’omicidio delle due prostitute a Pollena Trocchia: “Mi sono difeso”Il 49enne di Sant'Anastasia ha confessato di avere ucciso le due donne in due momenti diversi durante una lite, ma ha sostenuto di averlo fatto per...
Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio avvenuto a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove due donne sono state trovate senza vita all’interno di un cantiere edile abbandonato. Le vittime, entrambe prostitute, sarebbero state uccise in due momenti facebook
Duplice omicidio a Pollena Trocchia: fermato un 48enne di Sant'Anastasia - Arrestato l'uomo accusato di due omicidi in giorni diversi in un cantiere nel Vesuviano. Continua la lettura : ift.tt/9IZLoU6 x.com
Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle reddit