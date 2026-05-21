La moglie di un uomo accusato di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia ha rilasciato un’intervista a Chi l’ha visto?, dichiarando che il marito non è un criminale e che lei cercava di aiutarlo. Dopo la confessione del 49enne, sono state diffuse le sue parole, in cui ha affermato che il marito era un buon padre e che non stava bene. La vicenda riguarda il duplice omicidio di Sara e Lyuba, avvenuto nel comune campano.

Le parole a Chi l’ha visto? dopo la confessione del 49enne accusato di aver ucciso Sara e Lyuba: “Era un buon padre, non stava bene”. Mentre proseguono le indagini sul duplice omicidio che ha sconvolto il Napoletano, arriva la voce di chi fino a pochi giorni fa divideva con lui la quotidianità. A parlare è la moglie di Mario Landolfi, il 49enne di Sant’Anastasia arrestato per la morte di due donne trovate senza vita a Pollena Trocchia. Intervistata dalla trasmissione Chi l’ha visto?, la donna ha scelto di difendere il marito pur senza nascondere il proprio sgomento. «Non è un criminale mio marito. Lo stavo aiutando ma non ha voluto farsi aiutare». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Duplice omicidio di Pollena Trocchia, parla la moglie di Mario Landolfi: ‘Non è un criminale, stavo cercando di aiutarlo’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“È un buon marito”: a Chi l’ha visto? parla la moglie di Mario Landolfi in carcere per l’omicidio di due donne a Pollena TrocchiaChi l'ha visto? ha intervistato la moglie di Mario Landolfi, il 49enne di Sant'Anastasia in carcere per l'omicidio di due donne a Pollena Trocchia.

Chi è Mario Landolfi, reo confesso dell’omicidio delle due prostitute a Pollena Trocchia: “Mi sono difeso”Il 49enne di Sant'Anastasia ha confessato di avere ucciso le due donne in due momenti diversi durante una lite, ma ha sostenuto di averlo fatto per...

Duplice omicidio a Pollena Trocchia: fermato un 48enne di Sant'Anastasia - Arrestato l'uomo accusato di due omicidi in giorni diversi in un cantiere nel Vesuviano. Continua la lettura : ift.tt/9IZLoU6 x.com

Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle reddit