È un buon marito | a Chi l'ha visto? parla la moglie di Mario Landolfi in carcere per l'omicidio di due donne a Pollena Trocchia

A Chi l'ha visto? è stata intervistata la moglie di un uomo di 49 anni attualmente detenuto con l'accusa di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia. L'intervista si è concentrata sul suo rapporto con il marito e sulla percezione della sua personalità, con la donna che ha affermato che lui è un buon marito. La vicenda giudiziaria coinvolge il 49enne, che si trova in carcere, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell'omicidio.

Chi l'ha visto? ha intervistato la moglie di Mario Landolfi, il 49enne di Sant'Anastasia in carcere per l'omicidio di due donne a Pollena Trocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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