Duplice omicidio a Primavalle chiesta condanna all' ergastolo per due palmesi

Due uomini di Palma di Montechiaro, rispettivamente di 69 e 64 anni, sono stati accusati di aver ucciso due persone a Primavalle. La procura ha chiesto la condanna all’ergastolo per entrambi. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro i due imputati, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze dell’omicidio. La decisione sulla condanna sarà presa dal giudice in sede di processo.

Ergastolo per Salvatore Nicitra, 69 anni, e il cugino Calogero Farruggio, 64 anni, entrambi di Palma di Montechiaro. È la richiesta della Procura di Roma per il duplice omicidio dei fratelli Valentino e Bebo Belardinelli, ammazzati nel 1988 nella capitale. Il pm Rosalia Affinito, dopo quasi tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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