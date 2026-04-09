Naro duplice omicidio | l’accusa chiede l’ergastolo per Nedelcov

L’accusa ha richiesto l’ergastolo per un uomo imputato del duplice omicidio di due donne avvenuto a Naro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023. La richiesta si basa sulle risultanze processuali relative a un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità locale. La decisione finale sulla condanna sarà presa dal giudice durante l’udienza di oggi.

L’accusa ha chiesto la conferma della pena massima per l’uomo ritenuto responsabile del brutale omicidio di due donne avvenuto a Naro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023. Il sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha richiesto in aula l’ergastolo con tre anni di isolamento diurno per Edgar Omar Nedelcov, il venticinquenne che nel primo grado è stato condannato per l’uccisione di Maria Rus e Delia Zanescu. Il tragico evento, che colpì la comunità locale oltre un anno fa, vide le due connazionali soccombere dopo che l’imputato avrebbe reagito con estrema violenza al rifiuto di alcune avances durante una cena. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Nedelcov avrebbe aggredito le vittime utilizzando pugni, diversi oggetti contundenti e una lametta, arrivando persino a dare fuoco al corpo di una delle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naro, duplice omicidio: l’accusa chiede l’ergastolo per Nedelcov Duplice femminicidio di Naro, il pg chiede la conferma dell’ergastoloIl sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, 25... Duplice omicidio di camorra, ergastolo al sicario dei CasalesiLa Cassazione ha confermato il 'fine pena mai' per Raffaele Cantone per l'assassinio di Francesco Di Chiara alias o' peccator' e di Tobia Andreozzi,... Naro, uccise due donne e bruciò il corpo di una di loro: il pm chiede l'ergastoloIl sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha chiesto di confermare la condanna all’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, 25 anni, ... agrigento.gds.it Undici anni fa l'omicidio Naro, le accuse della sorella ai magistratiUndici anni fa, la notte di San Valentino, il medico venticinquenne Aldo Naro, di San Cataldo (Caltanissetta), fu ucciso nella discoteca Goa di Palermo, colpito durante una rissa. Oggi la sorella, ... ansa.it