Due persone sono state condannate a 30 anni di reclusione in seguito a un duplice omicidio avvenuto a Filandari. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha esaminato le prove raccolte nel corso delle indagini. Durante il processo, sono stati approfonditi i dettagli riguardanti la scena del crimine e le testimonianze sui fatti accaduti all’interno della masseria. La condanna rappresenta una riduzione rispetto alla richiesta iniziale di ergastolo.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile trasformare l'ergastolo in soli 30 anni?. Cosa è successo davvero dentro la masseria durante le torture?. Perché i colpevoli hanno usato un mezzo agricolo per il corpo?. Chi ha fornito le prove decisive dopo quasi trent'anni di silenzio?.? In Breve Motivo del delitto legato a vecchi attriti con il gruppo Mancuso. Torture subite da Soriano in una masseria di proprietà di Accorinti. Testimonianze di Mantella, Arena, Mancuso e Moscato hanno ricostruito il caso. Sentenza d'appello ridimensiona l'ergastolo in 30 anni per i due colpevoli. Saverio Razionale e Giuseppe Antonio Accorinti sono stati condannati a 30 anni di carcere dalla Corte d’Appello per il duplice omicidio avvenuto il 6 agosto 1996 nelle zone di Filandari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duplice omicidio a Filandari: Appello condanna a 30 anni i colpevoli

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