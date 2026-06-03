Post di Fanfani nei commenti spuntano tre lauree due master e un dibattito sulla fine della Prima Repubblica
Nei commenti di un post su Facebook, un utente ha pubblicato tre lauree, due master e ha aperto un dibattito sulla fine della Prima Repubblica. La discussione si è concentrata su questioni storiche e accademiche, con altri utenti che hanno risposto con opinioni e commenti vari. Nessuna informazione aggiuntiva o contestualizzazione oltre ai dettagli pubblicati nel post e nei commenti.
Ogni tanto noi dell’ Ortica ci mettiamo l’elmetto e si va a leggere i commenti nei gruppi Facebook aretini. Non per capire chi ha ragione — missione ormai dichiarata impossibile — ma per osservare come una discussione riesca a passare in pochi minuti da un’opinione politica alla rifondazione della Prima Repubblica. Stavolta il detonatore è stato un post dell’avvocato Luca Fanfani. Dopo le prime tre righe qualcuno ha scritto “analisi perfetta”, dopo la quinta è comparso il renzismo, alla decima si parlava già di Berlusconi, Trump, patrimoniali, ONU e futuro della democrazia occidentale. In pratica, un normale giorno su Facebook ad Arezzo.? AREZZO – Continua a far discutere il lungo post dell’avvocato Luca Fanfani sulla “remigrazione politica” e sul futuro del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lortica.it
Notizie e thread social correlati
Arezzo: il vero dibattito è nei commenti FacebookAd Arezzo, il dibattito pubblico si svolge principalmente sui commenti di Facebook, dove si mescolano volantini cartacei, meme contraffatti e...
“Trust in Trump”, il post della Casa Bianca accende il dibattito sulla comunicazione istituzionaleNelle ultime ore, sui profili ufficiali della Casa Bianca su Facebook, è stato pubblicato un breve post che ha suscitato attenzione nel dibattito...
Si parla di: I leader politici che portano i parlamentari in ritiro; On. Mario Tassone (nCDU) Sogno che si rimmettino nel circuito della storia, energie e vene culturali cattoliche e progressiste, socialiste democratiche riformiste, che si intestino una stagione dove c’è politica - L'Italiano.