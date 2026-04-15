Nasce Campus Graduate il Salone dei Master e delle Lauree Magistrali

È stato inaugurato il Campus Graduate, un evento dedicato ai master e alle lauree magistrali. L’obiettivo è fornire informazioni su offerte formative avanzate, in un momento in cui proseguire gli studi diventa sempre più importante per accedere a ruoli qualificati e percorsi professionali strutturati. L’iniziativa si rivolge a studenti e giovani professionisti interessati a approfondire le proprie competenze attraverso percorsi di formazione superiore.

Studiare conviene e rappresenta sempre più un fattore decisivo per l’accesso a posizioni qualificate e percorsi di carriera strutturati. Secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea, il tasso di occupazione dei laureati magistrali raggiunge il 78,6% a un anno dal titolo e sale all’89,7% a cinque anni.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Scienze infermieristiche, via libera a tre nuove lauree magistrali specialistiche(Adnkronos) – Registrati i decreti ministeriali che istituiscono tre nuove lauree magistrali in Scienze infermieristiche su competenze specialistiche... Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistraliFirenze, 8 aprile 2026 – Un’occasione preziosa per proseguire gli studi in modo mirato.