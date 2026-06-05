La cantante ha aperto i festeggiamenti per il matrimonio in Sicilia con un abito bianco decorato con piume. Il look, scelto per l'occasione, ha attirato l'attenzione per i dettagli eleganti e sofisticati. La cerimonia si svolge in un contesto tradizionale, con invitati e ospiti presenti per l’evento. La sposa ha optato per uno stile classico e raffinato, mantenendo un tono sobrio e naturale. La prima uscita ufficiale si è svolta all’inizio dei festeggiamenti, che proseguiranno con altri momenti di celebrazione.

La star, per il primo appuntamento dei tre giorni di festa, ovvero l'aperitivo in Piazza Sant'Anna e poi il party presso Palazzo Gangi a Palermo, proprio quello in cui fu girata la scena del ballo de Il Gattopardo di Luchino Visconti, ha optato per un sinuosissimo long dress, ovviamente bianco, con uno scollo vertiginoso pronto a svelare la schiena, anche se il vero dettaglio cool, qui, è la gonna. La parte finale del vestito, infatti, come si intravede da alcune foto che hanno iniziato a circolare sui social, è impreziosito da giocose e lunghe piume che sembrano quasi ricreare le sembianze di un cigno. Piume che ritroviamo anche sulla borsa, una hand bag dalla forma geometrica, anch'essa bianca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa, il primo look dell'attesissimo matrimonio siciliano punta tutto sulle piume

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comunque il matrimonio di dua lipa e calum turner così di impatto che nemmeno quando si sono sposati william e kate ricordo ci fu sto scalpitio x.com

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