Dua Lipa in segreto a Palermo per gli ultimi dettagli | matrimonio anticipato al primo weekend di giugno

Dua Lipa è stata avvistata a Palermo, dove si è recata di nascosto per ultimare i preparativi del matrimonio. La cantante avrebbe deciso di anticipare la cerimonia, che si terrà nel primo weekend di giugno. La presenza segreta è stata confermata da alcune fonti vicine alla cantante, che hanno osservato i movimenti dell’artista nel centro della città. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata.

Uno degli eventi mondani più attesi dell'anno è sempre più vicino e sarà a Palermo. Dua Lipa, infatti, sarebbe tornata in gran segreto nel capoluogo per mettere a punto gli ultimi dettagli delle nozze con Callum Turner. Insieme a lei c'era Donatella Versace, sua grande amica che firmerebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Dua Lipa sceglie Palermo per il matrimonio: ecco dove si celebreranno le nozze

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