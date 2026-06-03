Dua Lipa pubblica le prime foto del matrimonio a Palermo tutto pronto per la festa

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dua Lipa ha pubblicato le prime foto del suo matrimonio, che si è svolto a Palermo. La città e Bagheria sono state chiuse al traffico e transennate in vista dell'evento. Sono stati adottati patti di riservatezza e misure di sicurezza per l'occasione. La cerimonia si è tenuta in un luogo privato, con pochi invitati. La cantante ha condiviso alcune immagini sui social, senza dettagli aggiuntivi sull'evento.

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Le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner sono l'evento di questa fine primavera. Lo scorso 31 maggio la coppia si è sposata ufficialmente presso il municipio Old Marylebone a Londra. Una cerimonia intima, privata, con pochi invitati, in attesa della grande festa che ci sarà tra il 5 e il 7 giugno tra Palermo e Bagheria. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram tre scatti dal matrimonio, accompagnate semplicemente dalla data, senza alcuna frase romantica o sdolcinata. Le immagini, in bianco e nero, restituiscono l'atmosfera serena e rilassata che circonda la coppia. Callum Turner, tra i candidati al ruolo di prossimo 007, era elegantissimo con un abito scuro, con camicia e cravatta nera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Dua Lipa and Callum Turner's Secret London Wedding

Video Dua Lipa and Callum Turner's Secret London Wedding

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