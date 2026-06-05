La cantante ha scelto capelli sciolti e un trucco leggero per il suo primo giorno di matrimonio in Sicilia. La sposa ha indossato un abito bianco, senza accessori vistosi, e ha camminato lungo una spiaggia. La cerimonia si è svolta in un luogo all'aperto, con pochi invitati presenti. Non sono stati diffusi dettagli sul ricevimento o sui partecipanti. La coppia ha lasciato la location a bordo di un'auto decorata con fiori.

Insomma, la sposa ha voluto iniziare il tour di festeggiamenti con qualcosa che la rispecchiasse in tutto e per tutto, e mantenesse fede ai suoi hair highlights. Del resto, come darle torto. Non solo le ultime tendenze incoraggiano ad adottare stili sempre più improntati alla naturalezza e all'essenzialità, e quindi scevri di eccessi e costruzioni, ma anche l'occasione, il pre-wedding party, e poi la stagione imperante, un'estate arrivata con largo anticipo, si prestano perfettamente a lunghezze lasciate libere e solo lievemente ondulate, quasi fossero movimentate dalla brezza marina. Insomma, la sposa ha iniziato facendo il pieno di tendenze hair, ma anche sul fronte make-up la linea seguita è stata la medesima, ovvero: rimanere nella propria comfort zone, fatta di puntuali elementi chiave. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa, capelli sciolti e soft make-up: il primo beauty look del matrimonio siciliano

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