Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio | nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party tra barche e ville nobiliari

Da vanityfair.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le nozze sono previste tra il 5 e il 7 giugno a Bagheria, in Sicilia. La cerimonia si svolgerà nella Villa Valguarnera, una dimora storica circondata da giardini. L'evento sarà blindato, con numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, tra cui artisti e musicisti. Durante il weekend, saranno organizzati tre giorni di feste, tra imbarcazioni e location di pregio.

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Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la cantante sarebbe già arrivata a Palermo per gli ultimi preparativi, affiancata da Donatella Versace, storica amica e indicata come la stilista dell’abito da sposa, che verrebbe realizzato tra alta moda e sartoria locale. I festeggiamenti si dividerebbero tra Palermo e Bagheria. Per riguarda Palermo, si parla di una cerimonia tra la Gam, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, e il monumentale Palazzo Gangi, uno dei palazzi nobiliari più iconici della città. Un percorso tra arte e storia (con un dispositivo di sicurezza rafforzato). Ma sarebbe Bagheria, e in particolare la splendida Villa Valguarnera, il possibile teatro del matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Dua Lipa and Callum Turner share a cute moment at the Elton John Oscars Party!

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Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze: a giugno a Palermo; Dua Lipa in segreto a Palermo per gli ultimi dettagli: matrimonio anticipato al primo weekend di giugno; Dua Lipa e Donatella Versace in segreto a Palermo: sempre più vicine le nozze con Callum Turner; Dua Lipa: forse già nel weekend il matrimonio a Palermo.

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