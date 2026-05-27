Le nozze sono previste tra il 5 e il 7 giugno a Bagheria, in Sicilia. La cerimonia si svolgerà nella Villa Valguarnera, una dimora storica circondata da giardini. L'evento sarà blindato, con numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, tra cui artisti e musicisti. Durante il weekend, saranno organizzati tre giorni di feste, tra imbarcazioni e location di pregio.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la cantante sarebbe già arrivata a Palermo per gli ultimi preparativi, affiancata da Donatella Versace, storica amica e indicata come la stilista dell’abito da sposa, che verrebbe realizzato tra alta moda e sartoria locale. I festeggiamenti si dividerebbero tra Palermo e Bagheria. Per riguarda Palermo, si parla di una cerimonia tra la Gam, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, e il monumentale Palazzo Gangi, uno dei palazzi nobiliari più iconici della città. Un percorso tra arte e storia (con un dispositivo di sicurezza rafforzato). Ma sarebbe Bagheria, e in particolare la splendida Villa Valguarnera, il possibile teatro del matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari

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Dua Lipa and Callum Turner share a cute moment at the Elton John Oscars Party!

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