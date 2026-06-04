Un caschi blu è stato ucciso in un episodio tra Israele e Libano. Hezbollah ha rifiutato l’accordo sul cessate il fuoco e non ha aderito alle zone di sicurezza controllate dall’esercito libanese, che escludono il gruppo. Israele e Libano hanno comunicato di aver raggiunto un’intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per l’istituzione di queste aree di sicurezza. Nel frattempo, un esponente dell’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese non ha bisogno dell’aiuto europeo.

Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla "cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale". Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un "accordo globale". Bombe israeliane su Gaza City, colpito un condominio: 9 morti di cui 4 bambini. L'Idf arresta uno studente diretto a Roma: 'È di Hamas, prese parte al 7 ottobre". Intanto negli Usa la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Israele-Libano, ucciso un casco blu. Hezbollah respinge l'accordo sul cessate il fuoco. Trump: "Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei"

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Libano, ucciso casco blu. Hezbollah respinge tregua

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