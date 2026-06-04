Hezbollah respinge il cessate il fuoco | Israele deve ritirarsi Ucciso un casco blu serbo in Libano | Nessun italiano ferito – La diretta

Hezbollah ha dichiarato di rifiutare il cessate il fuoco, chiedendo il ritiro di Israele. Nel frattempo, un soldato di una forza di pace serba è stato ucciso in Libano, mentre non risultano feriti italiani. Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco in Medio Oriente, condizionato alla fine degli attacchi di Hezbollah.

Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco in Medio Oriente «subordinato alla cessazione degli attacchi di Hezbollah ». Intanto l’Idf ha bombardato un palazzo a Gaza: 8 morti. La situazione dei negoziati di pace tra Usa e Iran è ancora in stallo, con accuse incrociate tra le parti. Ma secondo il Wall Street Journal Donald Trump tornerebbe in guerra soltanto in caso di morte di soldati Usa. Intanto gli Houthi tornano a minacciare Israele. E il ministro Itamar Ben-Gvir dice che la tregua con Beirut è un errore e che bisogna saper dire no anche al presidente degli Stati Uniti. L'articolo Hezbollah respinge il cessate il fuoco: «Israele deve ritirarsi». 🔗 Leggi su Open.online

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US Announces 10-Day Ceasefire As Israel Refuses Troop Withdrawal From Southern Lebanon | News Track

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