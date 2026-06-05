drone navale esplode nel porto romeno di costanza

Un drone navale è esploso nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero. L’incidente ha causato l’evacuazione immediata dell’area da parte delle autorità portuali. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali feriti o danni materiali. La polizia e le forze di sicurezza stanno indagando sull’accaduto, senza comunicare ulteriori informazioni al momento.

Il ministero della Difesa, confermando i fatti, ha reso noto che non ci sono feriti. Il mezzo era simile a quelli usati nella guerra in Ucraina. Non è chiaro a chi appartenesse. Un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l’immediata evacuazione dell’area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale.Il ministero della Difesa, confermando i fatti, ha reso noto che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall’Agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare (Arsvom). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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