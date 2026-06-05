Un drone marino ucraino è esploso nel porto di Costanza, Romania. Gli esperti hanno identificato il modello come un Sargan 3000, un Magura V5 o V7. Kiev ha confermato la provenienza del drone, aggiungendo che ha perso il controllo a causa di interferenze elettroniche russe. La notizia è stata diffusa oggi, 5 giugno 2026.

Roma, 5 giugno 2026 - Il drone marittimo giunto nel porto di Costanza, Romania, è ucraino, ha confermato Kiev, aggiungendo però di averne perso il controllo per le interferenze elettroniche russe. Il drone si è autodistrutto, come riportato dai media rumeni, intorno alle 10:30 (le 9.30 italiane), “è esploso autonomamente, presso la banchina 78 del porto di Costanza. A seguito dell'incidente, è stato attivato il piano di intervento rosso", scrive un sito di un'emittente rumena. Ma anche prima dell’ammissione di Kiev, sia l'intelligence interna (Sri) che la Guardia Costiera e il Ministero della Difesa rumeni, non avevano dubbi: il drone è del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina, non appartiene all'esercito rumeno e non è stato coinvolto nelle recenti esercitazioni nel Mar Nero, secondo quanto riportato in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone marino ucraino esploso a Costanza. Gli esperti: un Sargan 3000 o un Magura V5 o V7

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sea drone explosion rocks Romanias Constanta port

Notizie e thread social correlati

Drone esploso in Lettonia sarebbe ucraino (non russo)Il primo ministro lettone ha annunciato che il drone che è esploso sul territorio del paese era di provenienza ucraina.

Un drone marittimo è esploso in Romania, nel porto di CostanzaUn drone marittimo è esploso questa mattina nel porto di Costanza, nel sud-est della Romania.

Si parla di: Attacco di droni su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri.

Drone marino ucraino esploso a Costanza. Gli esperti: un Sargan 3000 o un Magura V5 o V7Sono tra i Uav marini più sfruttati da Kiev, che ha confermato: quello finito in un porto rumeno era ucraino, ma deviato dalle interferenze elettroniche di Mosca ... msn.com

Drone navale esplode nel porto di Costanza in Romania, Mosca: È ucraino, Kiev conferma: Ma è stato deviato dai russiGuerra ucraina, la diretta. L'Ambasciata russa in Romania ha affermato che il drone marino esploso nel porto di Costanza, in Romania, era ucraino, così come altri tre che ... leggo.it