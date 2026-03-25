Drone esploso in Lettonia sarebbe ucraino non russo

Il primo ministro lettone ha annunciato che il drone che è esploso sul territorio del paese era di provenienza ucraina. L’incidente si è verificato recentemente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Non sono state fornite informazioni sulla nazionalità del drone prima dell’incidente né sui possibili responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto.

Oltre al drone proveniente dallo spazio aereo aereo russo schiantatosi contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia, un altro è esploso in Lettonia. Lo afferma il ministero della Difesa lettone, citato da Rbc. Secondo il ministero lettone, un drone non identificato è entrato nel territorio lettone provenendo dalla Russia. È stato inoltre segnalato il ritrovamento di detriti di drone. Nessun civile è rimasto ferito e non si sono registrati danni alle infrastrutture civili. “I sistemi di allarme rapido hanno registrato un suono simile a un’esplosione nella regione di Kraslava”, si legge nel comunicato. Il primo ministro lettone Evika Silina ha dichiarato sul proprio account X che “indagini sono in corso ma le prime informazioni indicano” che il drone caduto sul territorio lettone era apparentemente ucraino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Drone esploso in Lettonia sarebbe ucraino (non russo) Articoli correlati Leggi anche: Drone russo sconfina in Estonia, colpita una centrale elettrica. Un secondo velivolo esplode in Lettonia. Raid su Odessa: danneggiato un edificio residenziale Prospettive 2026. Quali scenari per il conflitto russo-ucrainoIl 2025 si chiude con una fase di rinnovata intensità diplomatica nel negoziato per una possibile fine della guerra tra Ucraina e Russia, senza però... Aggiornamenti e notizie su Drone esploso Drone esploso in Lettonia, 'forse è ucraino'Oltre al drone proveniente dallo spazio aereo aereo russo schiantatosi contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia, un altro è esploso in Lettonia. Lo afferma il ministero della Difesa le ... ansa.it Drone russo sconfina in Estonia, altro drone su Lettonia 'apparentemente ucraino'Mosca attacca la regione di Odessa, colpito un edificio residenziale. Esplosioni a Belgorod, la città russa senza elettricità (ANSA) ... ansa.it