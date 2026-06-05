Un drone marino esplode nel porto di Costanza, in Romania, provocando danni. L’esplosivo a bordo, secondo fonti, sarebbe di provenienza ucraina. L’incidente ha portato all’allerta rossa e alla scoperta di altre quattro imbarcazioni con esplosivi a bordo. Nel giorno successivo a un tentativo di dialogo tra Mosca e Kiev, la questione torna al centro della scena. La Romania, membro della Nato e dell’Unione europea, è coinvolta nella vicenda.

Nel day after del tentativo di dialogo tra Mosca e Kiev, con la lettera pubblicata dalla Presidenza ucraina e indirizzata al presidente russo, Vladimir Putin, nel dibattito sulla guerra torna la Romania, Paese membro della Nato e dell'Ue. Dopo l'esplosione di un drone su una palazzina civile nella città di confine di Gala?i, nella mattinata di venerdì un altro drone, questa volta marino, è esploso senza arrecare danni nel porto di Costanza, sul Mar Nero. E secondo il sito Digi24, sono altre quattro le barche cariche di esplosivo ancora al largo delle coste rumene. L'esclusione di Donald Trump dai colloqui, paventata proprio da Zelensky nella lettera e motivata dal presunto disinteresse americano per il dossier ucraino, sembra aver rialzato il morale in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Drone marino esplode nel porto di Costanza (Romania): “È di quelli usati in Ucraina”. Allerta rossa: “Altre 4 imbarcazioni con esplosivo”

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Sea drone explodes at Romanias Constanta port – Massive blast occurs, major alert issued

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