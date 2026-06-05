Nelle ultime due settimane sono stati effettuati altri sequestri nel carcere di Opera, nel corso di tre operazioni. Durante le ispezioni, sono stati trovati droga e telefoni cellulari nascosti tra le mura della struttura. Le forze dell’ordine hanno confiscato vari oggetti illeciti, continuando le attività di controllo avviate dopo il blitz “Sentinella”. Nessuna persona è stata denunciata o arrestata in queste operazioni.

Tre episodi nel giro di due settimane. Droga e cellulari ritrovati (ancora) all’interno del carcere di Opera. Le operazioni in serie della polizia penitenziaria dimostrano da un lato che l’attenzione degli agenti resta altissima su questo fronte, ma dall’altro sono lì a raccontare dei continui tentativi (a volte riusciti, spesso intercettati e bloccati) di introdurre stupefacenti e telefoni nella casa di reclusione alle porte di Milano. Il primo blitz, stando a quanto riferito dal sindacato Sinappe, è andato in scena il 22 maggio, quando le guardie addette al controllo dei pacchi in arrivo dai familiari hanno scovato negli angoli della bordatura di un paio di lenzuola circa 19 grammi di droga "destinata a un detenuto" in regime di media sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga e telefoni in cella. Altri sequestri a Opera dopo il blitz “Sentinella”

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