blitz in carcere sequestrati telefoni e droga

Nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2024, tre persone sono state arrestate in relazione a un tentativo di introdurre droga nel carcere. Durante un blitz, sono stati sequestrati telefoni e sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite dall’arresto di questi individui, accusati di aver tentato di far entrare hashish e cocaina con l’uso di un drone. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per approfondire l’accaduto.

La genesi di questa indagine nasce dall’arresto avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2024 di tre persone, Ivano Vacante, 42 anni, Emmanuele Modica, 35 anni e Andrea Libertini, 29 anni: tentarono di fare entrare in carcere hascisc e cocaina con un drone. I tre vennero fermati da una Volante mentre armeggiavano in un parcheggio vicino alla casa circondariale. Attaccata al dispositivo, che si era appena alzato in volo, una pochette di pelo lilla con all’interno droga e un telefono cellulare. La sostanza e il telefono, secondo gli inquirenti, erano destinati a detenuti del vicino carcere di via Gleno, tra cui Mirko Vacante, fratello di Ivano, arrestato nel 2022 dopo una latitanza a Tenerife.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Melfi, blitz nella casa circondariale: sequestrati cellulari e droga

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