Bergamo blitz in carcere | telefoni e droga sequestrati ai detenuti

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina del 12 maggio, le forze dell’ordine hanno effettuato un'operazione al carcere di Bergamo, portando a un controllo approfondito delle celle. Durante il blitz, sono stati trovati e sequestrati diversi telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, che erano stati introdotti illegalmente all’interno della struttura. L’intervento si è svolto con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del contrabbando di droga e dispositivi elettronici tra i detenuti.

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Bergamo, 12 maggio 2026 – Un blitz alle prime ore dell’alba ha portato ad un maxi-controllo e conseguente sequestro all’interno del carcere di Bergamo, dove droga e telefoni cellulari introdotti illegalmente. Questo è quanto emerso da un'indagine della Procura di Bergamo, culminata oggi con l'esecuzione di numerosi decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di più indagati per detenzione e cessione di stupefacenti e introduzione illecita di dispositivi di comunicazione. Sono 13 i soggetti coinvolti. Soldi e droga. Le indagini hanno permesso di ricostruire movimentazioni economiche, bonifici e ricariche su carte prepagate per oltre 17mila euro, ritenuti profitto dell'attività di spaccio, somma da sottoporre a sequestro preventivo su disposizione dell'Autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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