Dragoncello il parcheggio non serve più | Sarà una piazza progettata con i cittadini

Notizia in breve

A Roma, il parcheggio di Dragoncello sarà trasformato in una piazza progettata con la partecipazione dei cittadini. La decisione di non mantenere l’area come parcheggio ha suscitato proteste da parte di chi desiderava conservarlo, mentre altri sono favorevoli alla creazione di uno spazio di aggregazione. La nuova area sarà realizzata con il coinvolgimento della comunità locale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione.