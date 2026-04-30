Sabato 16 maggio alle 16, nel quartiere di Novoli, si terrà una manifestazione pubblica per chiedere un aumento della sicurezza. La protesta nasce dalla preoccupazione dei residenti per l’alto livello di criminalità nella zona, che li ha spinti a riunirsi in piazza. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni di ordine pubblico nel quartiere. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

Firenze, 30 aprile 2026 – Novoli torna a mobilitarsi per la sicurezza. L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 16.30 al giardino delle Medaglie d’Oro, da dove partirà un corteo che toccherà via Baracca, piazza Puccini, l’area di San Donato, il Palazzo di Giustizia e via Allori, per poi fare ritorno al punto di partenza. Proprio il giardino delle Medaglie d’Oro, ricordano i residenti, è diventato negli ultimi tempi il simbolo di una situazione sempre più critica, segnata da episodi di aggressioni, scippi, spaccio e bivacchi molesti. Corteo organizzato da un gruppo di genitori: “Saremo in piazza senza simboli di partito” L’iniziativa è...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novoli scende in piazza per chiedere più sicurezza. “Troppa criminalità. Serve una svolta”

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