Dragaggi entro la fine di giugno Si comincia da Sant’Arcangelo
I lavori di dragaggio nel lago Trasimeno inizieranno entro la seconda metà di giugno. La prima operazione si svolgerà nella darsena di Sant’Arcangelo, seguita dagli interventi negli altri punti del lago. La sequenza delle operazioni è stata comunicata e si prevede che tutte le attività siano completate entro la fine di giugno.
I lavori di dragaggio del lago Trasimeno partiranno entro la seconda metà di giugno, cominciando dalla darsena di Sant’Arcangelo per poi procedere progressivamente negli altri siti. Lo ha annunciato l’assessora regionale Simona Meloni rispondendo, durante il question time di ieri a Palazzo Cesaroni, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc). Al centro del dibattito la necessità di garantire l’efficacia degli interventi ed evitare il ripetersi di fallimenti passati, come quello della darsena di Panicarola, costato circa 400mila euro di fondi pubblici a causa dell’uso inadeguato di una bettolina. Arcudi ha chiesto rassicurazioni sul rispetto del capitolato e sul rigido controllo dei lavori per limitare l’uso degli escavatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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