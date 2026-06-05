Dragaggi entro la fine di giugno Si comincia da Sant’Arcangelo

Notizia in breve

I lavori di dragaggio nel lago Trasimeno inizieranno entro la seconda metà di giugno. La prima operazione si svolgerà nella darsena di Sant’Arcangelo, seguita dagli interventi negli altri punti del lago. La sequenza delle operazioni è stata comunicata e si prevede che tutte le attività siano completate entro la fine di giugno.