Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposeranno entro fine giugno. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno confermato le nozze, annunciando ufficialmente il loro matrimonio. La coppia ha scelto di sposarsi a breve, senza fornire ulteriori dettagli sulla cerimonia. La notizia è stata comunicata attraverso i loro canali social. Non sono stati resi noti altri aspetti riguardanti la data esatta o il luogo della cerimonia.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero pronti a giurarsi amore eterno. Le nozze sarebbero imminenti, prevista per la fine di giugno 2026. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dunque sarebbero pronti a giurarsi amore eterno dopo dieci anni d’amore e due figli. Secondo quanto svelato da Lollo Magazine, alcune fonti vicine alla coppia avrebbero svelato che i due sarebbero alle prese con i preparativi e che il matrimonio si svolgerà prima della fine di giugno. “Una voce raccolta attraverso persone vicine agli ambienti frequentati dalla coppia e che, al momento, non trova conferme ufficiali da parte dei diretti interessati”, si legge. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano. “Nozze entro fine giugno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: preparano il loro matrimonio

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pronti a realizzare il loro sogno?Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono pronti a realizzare un nuovo progetto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione difendono il figlio dagli hater: la risposta che il web non si aspettavaRosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono finiti in una discussione online dopo che un utente ha criticato il modo in cui il loro figlio di sei anni si...

Temi più discussi: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione prossimi al matrimonio: Pronti a sposarsi entro giugno 2026; Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione prossimi alle nozze; Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano? | Esplode il gossip: spuntano i dettagli sulle nozze; Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto sposi? L’indiscrezione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione preparano il matrimonio, nozze attese entro fine giugno dopo quasi dieci anni insieme e due figli. L'indiscrezione arriva da ambienti vicini alla coppia, anche se manca ancora una conferma ufficiale. #UominieDonne x.com

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero prossimi al matrimonio: la clamorosa indiscrezioneEntro la fine di giugno 2026 due ex volti del Trono classico di Uomini e Donne dovrebbero convolare a nozze. Di chi stiamo parlando? Di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione i quali, dopo 9 anni di amo ... novella2000.it

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, altro che crisi: la coppia è pronta per il matrimonio. Il sì entro la fine di giugnoDopo quasi dieci anni di relazione e due figli, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sembrano essere pronti a giurarsi amore eterno. Secondo le voci ... msn.com