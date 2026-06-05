Dove vedere la semifinale del Roland Garros fra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli

Da ilpost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in diretta sul canale NOVE. È la prima volta che due tennisti italiani si affrontano in una semifinale di un Grande Slam. L'incontro si terrà in Francia e sarà visibile in chiaro, senza necessità di abbonamenti o piattaforme a pagamento. La partita rappresenta un evento storico per il tennis italiano.

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Venerdì sera alle 19 inizierà la semifinale del Roland Garros fra i tennisti italiani Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Sarà trasmessa in chiaro sul canale NOVE della televisione e in streaming su nove.tv. È la prima volta che due tennisti italiani si affrontano nella semifinale di un torneo del Grande Slam, che comprende i quattro tornei più importanti e prestigiosi del tennis. Chi vince si troverà in finale domenica 7 giugno con il vincitore dell’altra semifinale, che si gioca sempre oggi alle 14:30 fra Jakub Mensik e Alexander Zverev. Un tennista italiano sarà quindi in ogni caso in finale al Roland Garros, un risultato clamoroso che... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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