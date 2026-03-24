Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario programma streaming

Riprendono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella settima giornata, la seconda del girone di ritorno, tornerà in campo l’Italia, che sfiderà la Macedonia del Nord, con l’intento di rafforzare il secondo posto ed avvicinarsi al primo. L’incontro andrà in scena giovedì 26 marzo, alle ore 18.15 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli (Firenze): gli azzurrini arrivano al match al secondo posto con 15 punti, mentre i macedoni del nord sono quinti con 3. Il match tra Italia e Macedonia del Nord, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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