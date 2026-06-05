Dove vedere in chiaro la semifinale del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli stasera

La semifinale del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si svolge venerdì 5 giugno alle 19. La partita rappresenta il primo derby italiano in una semifinale di un torneo Slam. La sfida può essere seguita in chiaro su un canale televisivo dedicato al tennis. Entrambi i giocatori sono alla loro prima semifinale in un torneo del Grande Slam.

Una serata storica per il tennis italiano: venerdì 5 giugno alle ore 19 va in scena la semifinale del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, il primo derby azzurro di sempre in una semifinale Slam. La partita sarà trasmessa in chiaro sul canale NOVE e in streaming su nove.tv. Il match si giocherà sul prestigioso campo Philippe-Chatrier di Parigi e garantirà comunque all’Italia un posto nella finale del Roland Garros di domenica 7 giugno. Un risultato eccezionale per il tennis azzurro, arrivato al termine di un torneo che ha visto protagonisti diversi italiani ai massimi livelli. Arnaldi e Cobolli arrivano entrambi alla loro prima semifinale in un torneo del Grande Slam. 🔗 Leggi su Funweek.it

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La sfortuna di BERRETTINI e la bravura di ARNALDI e COBOLLI |

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