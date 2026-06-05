dovadola borsa di studio nel nome di piazza

La scuola media ‘Glauco Fiorini’ di Dovadola ha consegnato mercoledì scorso le borse di studio in memoria dei coniugi Rosa Tedaldi e Antonio Piazza. La cerimonia ha visto premiati gli studenti di terza media Andrea Calonaci, Miran Hamidi e Anna Toledo, che hanno ricevuto i riconoscimenti alla fine dell’anno scolastico. Le borse di studio sono state consegnate durante i festeggiamenti di chiusura dell’anno scolastico.

La scuola media ‘Glauco Fiorini’ di Dovadola ha festeggiato mercoledì scorso la fine dell’anno scolastico con una bella notizia: agli alunni di terza Andrea Calonaci, Miran Hamidi e Anna Toledo è stata consegnata la borsa di studio in memoria dei coniugi Rosa Tedaldi e Antonio Piazza. Secondo il consiglio di classe, i tre alunni "sono stati i più meritevoli per impegno, motivazione, rispetto delle regole, capacità di lavorare insieme agli altri in modo costruttivo, considerazione della scuola come luogo di trasmissione dei valori". Spiega l’insegnante Elena Valmori, referente del plesso: "L’iniziativa è nata dalla volontà dei fratelli Piazza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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