Un premio di 2.000 euro è stato assegnato per una tesi che affronta il tema delle fragilità, nel ricordo di don Dario. L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di don Dario di Forlì, in collaborazione con il corso di laurea in Management dell’Economia Sociale dell’Università di Bologna, campus di Forlì, e con il patrocinio di Serinar. La cerimonia di consegna si è tenuta recentemente nella città.

L’associazione Amici di don Dario di Forlì, in collaborazione con il corso di laurea inManagement dell’Economia Sociale dell’Università di Bologna (Campus di Forlì) e con il patrocinio di Serinar ha istituito un Premio di Laurea dell’importo di 2mila euro in memoria di don Dario Ciani. Il premio, destinato ai laureati degli ultimi tre anni accademici del già citato corso di laurea, presenta il tema “Innovazione sociale, valorizzazione delle fragilità umane tramite processi lavorativi sostenibili”. Lunedì 30 marzo alle 11 presso l’aula Gino Mattarelli (piazzale della Vittoria, 15, Forlì) è prevista la cerimonia di assegnazione del premio a cui interverranno Emanuele Menegatti, presidente Campus di Forlì, mons. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Una borsa di studio da 2mila euro nel ricordo di don Dario: premiata la tesi che "valorizza le fragilità"

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