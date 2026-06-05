Doppio Cambio di Sede per gli Allenamenti della Nazionale Giapponese | le Difficoltà Pre-Mondiale in Messico

La nazionale giapponese ha cambiato due volte sede di allenamento prima del Mondiale in Messico. Inizialmente si allenava in quota, ma poi ha dovuto spostarsi in un altro campo, creando disagi alla preparazione. Questa serie di cambiamenti ha complicato gli allenamenti pre-gara. La squadra ha affrontato difficoltà nel mantenere la continuità dell’allenamento a causa delle variazioni di sede. La situazione ha portato a una serie di adattamenti per gli allenamenti finali prima della partenza.

Arrivi in quota per forgiare il carattere, e invece ti ritrovi a inseguire un campo che cambia indirizzo. Tra aria sottile, piogge capricciose e orari sballati dal fuso, la preparazione della Nazionale giapponese in Messico non sta filando liscia: e proprio lì, nelle pieghe dell’imprevisto, si vede chi sei davvero. La premessa era chiara: acclimatarsi all’ altitudine messicana, lavorare sui dettagli, arrivare al pre-Mondiale con le idee lucide. A Città del Messico, a circa 2.240 metri, l’aria è più sottile. Il corpo chiede tempo. Di solito servono almeno 7-10 giorni per adattarsi a quote moderate, meglio due settimane se il calendario lo concede. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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