Dopo un ictus, alcuni studi hanno mostrato che l’uso della realtà virtuale può aiutare i pazienti a recuperare la mobilità della mano. Osservare azioni svolte in ambienti virtuali sembra favorire il miglioramento motorio, grazie anche alla stimolazione dei neuroni specchio. Questa tecnologia viene impiegata in ambito medico come strumento di supporto nelle terapie di riabilitazione.

Non solo videogame: la realtà virtuale si sta rivelando preziosa in medicina. Osservare un’azione eseguita in uno scenario di realtà virtuale può migliorare in modo significativo il recupero motorio della mano nei pazienti colpiti da ictus. A promuovere questa strategia è uno studio clinico randomizzato e controllato, realizzato presso il Centro Cardinal Ferrari Kos, l’Istituto Clinico Quarenghi di Bergamo e l’U.O. di Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in collaborazione con l’Università di Parma, pubblicato su Stroke. La ricerca ha coinvolto 48 pazienti colpiti da ictus in fase subacuta o cronica con deficit motori dell’arto superiore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dopo l’ictus realtà virtuale e neuroni specchio per recuperare la mobilità

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