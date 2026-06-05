Mediaset ha annunciato che la prossima edizione dell’“Isola dei Famosi” sarà condotta dalla nuova coppia composta dalla conduttrice e da Alvin, mentre le riprese si svolgeranno nelle Filippine a partire dalla prossima settimana. La conferma arriva dopo settimane di voci e indiscrezioni, che avevano indicato la presenza di Selvaggia Lucarelli come conduttrice dell’edizione 2026.

L a notizia era nell’aria e le indiscrezioni dei giorni scorsi oggi hanno trovato conferma: Selvaggia Lucarelli è la conduttrice dell ‘Isola dei Famosi 2026. E si tratta di un ritorno a casa, in un certo senso, dopo 23 anni. Nel 2003, quando il reality debuttava in Italia ed era condotto da Simona Ventura su Rai 2 Selvaggia Lucarelli era una delle opinioniste in studio. Con lei, in questa nuova avventura su Canale 5 ci sarà Alvin. “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci cambia tutto: addio a Selvaggia Lucarelli e nuove regole X Leggi anche › Selvaggia Lucarelli prende il posto di Belen alla conduzione de “L’Isola dei famosi 2026”? Selvaggia Lucarelli conduttrice di l’ Isola dei famosi 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dopo settimane di voci, Mediaset ha comunicato la coppia alla guida della nuova edizione del reality: insieme alla nuova conduttrice c'è Alvin. Le riprese, nelle Filippine, iniziano la prossima settimana

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La reazione di Fabrizio Corona dopo il comunicato ufficiale di Mediaset sul caso Signorini

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Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026, in onda su Canale 5.

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