Selvaggia Lucarelli è la nuova conduttrice | dopo il Grande Fratello Vip si prende il reality

Selvaggia Lucarelli continua a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel panorama televisivo italiano e, settimana dopo settimana, il suo nome sembra comparire in contesti sempre nuovi. La giornalista e opinionista, già presenza fissa nei dibattiti più seguiti del piccolo schermo, sta vivendo una fase professionale particolarmente intensa, segnata da incarichi diversi tra loro e da una centralità mediatica che non accenna a diminuire. La sua immagine, da tempo associata ai commenti taglienti e alle analisi senza filtri, si sta infatti allargando verso territori inaspettati. In questo momento Lucarelli è già impegnata in prima serata su Canale 5, dove ha assunto il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, partita il 17 marzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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