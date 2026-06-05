Dopo l'intervento di un ex premier, un politico ha spiegato che le vecchie identità politiche limitano le possibilità di successo elettorale. Ha aggiunto che è necessario ampliare e approfondire il discorso per favorire il riformismo e renderlo più efficace. Le sue dichiarazioni suggeriscono una volontà di rinnovamento e di superamento delle tradizionali divisioni politiche.

“Con le vecchie identità, anche sul solo piano elettorale, si fa poca strada”, per questo “bisogna allargare e approfondire il discorso”. Quale? Quello che ruota attorno all’identità del Partito democratico, scosso in questi giorni dall’ultima uscita di peso, quella dell’eurodeputata e vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Secondo Arturo Parisi, già ministro della Difesa, ideatore e fondatore assieme a Romano Prodi dell’Ulivo, “il vecchio riformismo non basta più. È tempo di nuove riforme e di nuovi riformatori all’altezza della sfida che ci viene dal Mondo. Ma la loro definizione non può che essere l’espressione di una impresa intellettuale autentica aperta e innovativa senza preclusione o esclusione alcuna”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo Prodi, oltre le vecchie identità. Parisi spiega perché il riformismo va ripensato

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