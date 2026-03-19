Un serial in onda su HBO diretto da Marco Bellocchio ricostruisce la vicenda di Tortora, evidenziando le ingiustizie e le distorsioni del sistema giudiziario. Il giudice della Cassazione Socci spiega perché questa storia ci riguarda e perché va vista. La serie mette in luce come i radicali si schierarono in difesa di un innocente, offrendo un quadro dettagliato di quegli eventi.

Giudice Angela Maria Socci (alto magistrato della Cassazione, ndr) parliamo del serial Portobello di Marco Bellocchio su Enzo Tortora. Giustizia e spettacolo, si intrecciano in una delle più grandi tragedie della giustizia italiana. La gente comune pensa che l’ingiusta detenzione o finire nel tritacarne mediatico come Tortora siano frutto della semplice volontà malevola di qualcuno e non di un meccanismo che produce distorsioni. Dalla sua esperienza, è cosi? Sì, è proprio così, lo pensano ma è falso. Il caso Tortora è una vicenda che ha stritolato delle vite e può succedere a tutti. Le persone non se ne rendono conto. E’ evidente studiandolo... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Portobello, il serial di Bellocchio su Tortora e le distorsioni della giustizia: il giudice della Cassazione Socci spiega perché ci riguarda e va visto

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