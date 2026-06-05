Dopo la Serie A l' Europa | la nuova Roma di Doncic giocherà in Eurocup

Dopo la Serie A, la squadra di Doncic giocherà in Eurocup. Il Ceo di Eurolega ha affermato che il progetto con Luka, Nelson e Kaukenas sarà sostenuto. Martedì verranno annunciate le squadre italiane partecipanti alla seconda competizione europea. Non risultano domande del gruppo Matiasic.

Roma torna nel basket di vertice non più solo italiano, ma anche europeo. Il trasferimento della Vanoli Cremona ha riportato la Serie A nella Capitale, e adesso per il club è pronto un posto in Eurocup, la seconda coppa continentale, in attesa della crescita del progetto della nuova cordata guidata dall’ex gm Nba Donnie Nelson, che ha tra i soci Luka Doncic e a capo l’ex giocatore del nostro campionato Rimantas Kaukenas. E’ a questo club, e non al secondo in predicato di trasferirsi in città che fa capo a Paul Matiasic, attuale proprietario di Trieste, che è riservato, secondo quanto risulta, uno dei posti italiani nella prossima... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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